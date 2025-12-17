На въезде из Эстонии в Ленинградскую область образовались длинные очереди

С российской стороны скоплений людей нет

© Петр Ковалев/ ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Длинные очереди из желающих попасть в Россию из Эстонии образовались со стороны приграничного города Нарвы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

"Со стороны Эстонии наблюдается очередь, она связана с работой эстонской таможни. С российской стороны, на пункте пропуска "Ивангород", очередей нет", - рассказала руководитель пресс-службы Вера Филиппова.

На кадрах онлайн-трансляции с уличной веб-камеры, установленной в Нарве, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС, заметно скопление нескольких десятков человек у эстонского пункта пропуска.

Погранпереход "Ивангород - Нарва", который с февраля 2024 года из-за ремонта в его российской части функционирует исключительно как пешеходный, является ближайшим к Санкт-Петербургу КПП на границе ЕС. Он также имеет важное значение для жителей Финляндии, где все автотранспортные КПП на границе с РФ остаются закрытыми. Как ранее сообщалось, власти Эстонии не планируют открывать мост Дружбы через реку Нарову на границе для проезда автомобилей после окончания реконструкции российской части КПП.