В Петербурге увеличат выплату на содержание детей в приемных семьях и под опекой

Сумму приравняют к величине прожиточного минимума в городе для детей на 2026 год

Редакция сайта ТАСС

© Руслан Шамуков/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга на заседании 17 декабря приняло закон об увеличении объема социальной поддержки опекунов и приемных семей. Ежемесячная выплата на каждого ребенка в 2026 году вырастет до 20 025 рублей, необходимые средства предусмотрены в городском бюджете на год.

"В целях увеличения в Санкт-Петербурге размера финансовой поддержки семей, принявших на воспитание детей, проектом закона с 1 января 2026 года предлагается предоставлять на содержание детей денежные средства в размере, приравненном к величине прожиточного минимума в Санкт-Петербурге для детей на 2026 год, <…> в размере 20 025 рублей", - говорится в пояснительной записке к документу.

Дополнительное финансирование на предоставление этой меры поддержки было учтено при формировании проекта бюджета Петербурга на период с 2026 по 2028 год.

В 2025 году ежемесячная выплата на содержание детей, переданных под опеку или попечительство в приемную семью, составляет 17 107 рублей.