Комитет ГД одобрил к I чтению законопроект о понятии "медицинская услуга"

Согласно документу, "медицинскую помощь" предлагается определить, как комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление здоровья человека, а понятие "медицинская услуга" предлагается употреблять исключительно в контексте обеспечения граждан санаторно-курортным лечением

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект, которым предлагается уточнить понятия "медицинская услуга" и "медицинская помощь". Документ на рассмотрение Думы внесла группа депутатов и сенаторов.

Как рассказал ТАСС председатель комитета Сергей Леонов (ЛДПР), россияне часто ассоциируют медпомощь с понятием "медицинская услуга", хотя врачи помогают пациентам, а не оказывают услуги. "Это разные термины, которые необходимо разграничить. Согласно законопроекту, "медицинскую помощь" предлагается определить, как комплекс мероприятий, направленных на поддержание или восстановление здоровья человека. Тогда как понятие "медицинская услуга" предлагается употреблять исключительно в контексте обеспечения граждан санаторно-курортным лечением", - объяснил депутат.

Он выразил уверенность, что разграничение понятий на уровне закона "несет в себе не столько юридические изменения, сколько главным образом нацелено на повышение престижа врачебной профессии и на уважение к труду медиков".

Леонов также обратил внимание, что аналогичные изменения были приняты несколько лет назад в отношении учителей. "Понятие "образовательная услуга" было исключено из законодательства, чтобы не ассоциировать деятельность педагогов с коммерческими услугами, а также чтобы повысить престиж профессии учителя", - указал парламентарий.