В Поморье расширяют льготы на занятия спортом и физкультурой

Право на льготу получат сироты, дети из малоимущих и многодетных семей, а также участники СВО

Редакция сайта ТАСС

© Ярослав Беляев/ ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 17 декабря. /ТАСС/. Право на льготные или бесплатные занятия спортом и физкультурой расширяют в Архангельской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального парламента. Льгота будет распространена на детей из малоимущих и многодетных семей, сирот, а также участников СВО и членов их семей.

"По инициативе губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, право на бесплатные или льготные занятия спортом и физкультурой в областных спортивных и образовательных учреждениях получат дети из малоимущих и многодетных семей, дети и лица, оставшиеся без попечения родителей, а также студенты, потерявшие в период обучения обоих или единственного родителя. В настоящее время эта мера соцподдержки распространяется на детей-сирот, детей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. Право на льготу приобретают также участники СВО, лица, выполняющие задачи по отражению вооруженного вторжения в российских регионах, приграничных с зоной проведения спецоперации, а также члены их семей", - сказали в пресс-службе.

На эти категории будет распространено право на бесплатное посещение официальных физкультурных и спортивных мероприятий в регионе. Им смогут воспользоваться также граждане, у которых есть звание "Почетный работник физической культуры, спорта и туризма Архангельской области". По словам министра спорта региона Андрея Щелокова, органам местного самоуправления рекомендуют предусмотреть аналогичные льготы на муниципальном уровне.