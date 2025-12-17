Штрафы таксистам за перевозку детей без автокресел подняли до 50 тыс. рублей

Для юридических лиц наказание составит 200 тыс. рублей

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли поправку, согласно которой самозанятые таксисты будут нести ответственность за перевозку детей без автокресел как должностные лица, штраф составит 50 тыс. рублей. Поправка принята ко второму чтению законопроекта об увеличении штрафов за перевозку детей без специальных удерживающих устройств.

Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и член комитета Игорь Тресков в марте. Предлагается увеличение административного штрафа за нарушение требований к перевозке детей с 3 до 5 тыс. рублей - для водителя, с 25 до 50 тыс. рублей - для должностных лиц, со 100 до 200 тыс. рублей - для юридических лиц. Изменения предлагается внести в часть 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Принятой поправкой предлагается установить, что для самозанятых водителей такси штраф за перевозку детей без автокресел будет составлять не 5 тыс. рублей, как для физических лиц, а 50 тыс. рублей - как для должностных лиц.