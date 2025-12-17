Посольство РФ: Мьянма пытается установить местонахождение похищенных россиян

БАНГКОК, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Мьянмы пытаются установить местонахождение трех россиян, которые были похищены и удерживаются в мошеннических кол-центрах на территории республики. Об этом сообщило посольство России в Янгоне в своем Telegram-канале.

"Находимся в постоянном контакте с официальными властями страны пребывания в целях уточнения поступившей в посольство информации о трех гражданах Российской Федерации, принудительно удерживаемых в центрах онлайн-мошенничества на границе с Таиландом. Компетентные органы Мьянмы предпринимают необходимые действия для установления местонахождения и обеспечения безопасности наших соотечественников. Мероприятия мьянманских правоохранителей осложняются нестабильной военно-политической обстановкой в отдельных районах вдоль межгосударственной границы", - говорится в сообщении.

"В соответствии с двусторонними соглашениями между Таиландом и Мьянмой иностранный персонал киберцентров в дальнейшем подлежит репатриации на родину через территорию соседнего государства", - отметили в диппредставительстве.

Российские дипломаты призвали "российских граждан к необходимости проявлять бдительность при поступлении предложений о высокооплачиваемой работе в странах Индокитая в сфере коммуникационных технологий, индустрии развлечений во избежание риска вовлечения в незаконные виды деятельности транснациональных преступных группировок".

Жертвы мошенников

В консульском отделе посольства РФ в Мьянме ТАСС ранее сообщили, что его сотрудники получили три обращения от родственников и знакомых граждан России, которые стали жертвами мошенников и оказались в их кол-центрах.

Вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников ранее рассказал ТАСС, что неизвестные похитили на территории Мьянмы фотомодель из России. По его словам, девушка сначала прилетела в Таиланд, сразу оттуда ее отправили в Янгон, якобы на собеседование. Там у нее силой забрали паспорт и другие документы, затем вывезли в мошеннический кол-центр, где заставляют работать против ее воли.

Как утверждал Мельников, за освобождение похитители потребовали у россиянки около $10 тыс. В кол-центре ее и еще около 200 человек удерживают силой, а тех, кто отказывается работать, избивают, пытают электрошокерами и угрожают расправой. Он отметил, что обратился к руководителю 3-го азиатского департамента МИД РФ Людмиле Воробьевой с просьбой оказать содействие в возвращении похищенной россиянки на родину.

Согласно подсчетам ТАСС, из мошеннических кол-центров в Мьянме в течение года были освобождены в общей сложности шесть россиян. Трое были отправлены в Россию в рамках процедуры репатриации при содействии таиландских властей и российского посольства в Бангкоке. Двое других смогли самостоятельно покинуть Мьянму, после чего были задержаны таиландскими военными в связи с незаконным пересечением границы и впоследствии депортированы. Еще одна россиянка была репатриирована через территорию Китая. Посол России в Мьянме Искандер Азизов ранее сообщил ТАСС, что несколько десятков россиян могут находиться на территории Мьянмы в мошеннических кол-центрах, куда их вывезли торговцы людьми с территории Таиланда. Он отметил, что, поскольку российские граждане попадают на территорию Мьянмы незаконно, сложно определить их точное число.