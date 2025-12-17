В Соловецком монастыре начали реставрационные работы на Благовещенском корпусе

После полной расчистки от мусора специалисты демонтируют поздние конструкций, не имеющие исторической ценности

АРХАНГЕЛЬСК, 17 декабря. /ТАСС/. Реставрационные работы начались на Благовещенском корпусе Соловецкого монастыря, сообщили ТАСС в Фонде по сохранению и развитию Соловецкого архипелага. Это трехэтажный келейный корпус к югу от Благовещенской церкви.

"Начинается производство реставрационных работ, выполняемых по заказу Фонда, на уникальном объекте культурного наследия федерального значения - Благовещенском корпусе Соловецкого монастыря. Этот корпус расположен внутри крепости справа от Святых врат", - сказали в Фонде.

Перед корпусом создается рабочая площадка для размещения всех необходимых мощностей реставраторов, начат завоз материалов для предстоящих работ. Внутри корпуса идут подготовительные работы: после полной расчистки от мусора специалисты демонтируют поздние конструкций, не имеющие исторической ценности и мешающие проведению реставрации.

Благовещенский корпус - это сложный "архитектурный конгломерат" из трех древних разновременных построек: кельи, гостиных палат и караульной при Святых воротах. В XVII веке это была живописная анфилада с разнохарактерными кровлями, богато декорированным фасадом, крестовыми сводами и перспективными наличниками.

Поздние переделки XIX века сильно исказили его облик, превратив в казарменную постройку. Еще в 1960-70-х годы реставраторы указывали в паспорте объекта: "подлежит частичному или полному восстановлению в древних формах". Цель реставрации - сохранить памятник в существующих габаритах, но максимально выявить старинную структуру, вернув ему признаки утраченной исторической подлинности и живописности.

Работы являются частью большой программы Фонда в преддверии 600-летия основания первого монашеского поселения на архипелаге, которое будут отмечать в 2029 году.