Проект "Знание. Игра" объединил в 2025 году 130 тыс. участников

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Порядка 130 тыс. школьников и студентов приняли участие в 2025 году в интеллектуальном турнире "Знание. Игра", в 2026 году участников ждут очные финалы в Москве. Об этом сообщает пресс-служба просветительской организации.

"В 2025 году всероссийский проект объединил 130 тыс. школьников, а также студентов колледжей и вузов из абсолютно всех регионов России, включая новые территории. В новом году участников ждут новые сезоны всех турнирных треков, расширение тематических циклов и партнерских проектов, а также долгожданные очные финалы в Москве для сильнейших команд со всей России", - говорится в сообщении.

Генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль отметил, что в формате интеллектуального соперничества молодые люди расширяют кругозор, формируют уважительное отношение к историческому и культурному наследию России. "При этом нас впечатляет не только достигнутый масштаб, но и высокая вовлеченность молодежи. Мы видим искренний интерес участников к истории страны, к ключевым темам, связанным с памятью о Великой Победе, а также к научным и технологическим достижениям России", - отметил он.

Знаковыми событиями сезона стали специальные игры, посвященные важнейшим государственным праздникам и памятным датам. Всего за год было проведено 16 тематических игр, которые позволили участникам глубже изучить историю и ценности страны. Центральными событиями года стали три масштабные игры, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и отдельная игра, посвященная 80-летию атомной промышленности России, организованная совместно с госкорпорацией "Росатом". Помимо этого, прошли соревнования, посвященные Дню России, Дню народного единства, Дню семьи и Дню добровольца. Важным шагом в развитии проекта стало проведение первой международной игры для команд из Белоруссии.

За 2025 год участники ответили на 2 614 вопросов. Тематический диапазон соревнований был широк: от истории Великой Отечественной войны и принципов работы ядерных реакторов - до современных IT-технологий, классической литературы, географии, искусства и принципов волонтерской деятельности.

Главным событием 2026 года для участников проекта станут очные финалы в Москве. В мае в столицу приедут сильнейшие команды школьников и студентов колледжей по итогам общего рейтинга, а также 89 команд из региональных финалов. В июне за звание чемпионов поборются 25 лучших студенческих команд страны. Для участников онлайн-кубка также предусмотрено 75 приглашений на финальные игры, где в общей сложности соберется около 1 тыс. знатоков.