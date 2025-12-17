В Ленобласти 453 жителя переедут из аварийного жилья до конца 2026 года

С 2019 года в новые дома переехали почти 15 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. В Ленинградской области более 450 жителей переедут из аварийного жилья в новостройки в 2026 году. Также в регионе начнет действовать новый этап программы расселения аварийного жилья, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Поручение ввести в регионах страны постоянный механизм переселения граждан из ветхого и аварийного жилья президент России Владимир Путин дал еще в 2017 году. Программа начала действовать с 1 января 2019 года.

"Следующий этап - уже в проработке. Пятилетнюю программу утвердим до конца года. В ней - 11 тыс. жителей и еще 180 тыс. кв.х м "аварийки", - рассказал губернатор Ленобласти.

В регионе завершилась пятилетняя программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда. С 2019 года в новые дома переехали почти 15 тыс. человек.

"С вводом жилого дома в Рощино Ленобласть завершила пятилетнюю программу расселения аварийного жилья по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". <…> В 2026-м работу по расселению аварийного жилья продолжаем", - подчеркнул губернатор Ленобласти.

Всего за пять лет в регионе для переселения построили 34 новых многоэтажных дома. Туда переехали люди из 1 047 аварийных бараков.

"Дома сдаются сразу готовыми для жизни: с отделкой, оборудованными кухнями и санузлами, специально оснащенными для маломобильных жителей, благоустроенным дворами и парковками", - отметил Дрозденко.

На данный момент в Ленобласти около 6,4 тыс. квадратных метров аварийного жилья, в том числе во Всеволожске, Сертолово, Кингисеппе, Гатчине и Подпорожье.