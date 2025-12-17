В двух районах Петербурга частично отключили отопление из-за аварии

Горячая вода есть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Частичное отключение отопления произошло в Невском и Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, а также расположенном рядом Кудрово в Ленинградской области из-за аварии на тепломагистрали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"Часть Невского, Красногвардейского и Кудрово [отключена]. Горячая вода есть", - рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в пресс-службе администрации Ленобласти, областной штаб контролирует восстановительные работы на трубопроводе, из-за аварии на котором прекращена подача теплоносителя в 79 многоквартирных домов в Кудрово. Сама авария произошла на территории на пр. Большевиков, 30 в Санкт-Петербурге. Тепломагистраль была введена в эксплуатацию в 1980 году. Аварийно-восстановительные работы проводятся теплоснабжающей организацией АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". Плановый срок завершения работ - до 03:00 мск 18 декабря.

Теплоэнергетики закончили работы по демонтажу ненадежного участка трубы, планируется заменить около шести метров трубопровода. На объекте работают две бригады службы ремонтов. В настоящий момент идет подготовка к монтажу нового участка трубопровода.

В это время специалисты АО "ТЭК СПб" ведут сварочные работы на Российском пр., 19. Было заменено 6,5 м ненадежной сети. Новый трубопровод устанавливали двумя кусками в связи с работами как в тепловой камере, так и под землей.