Госсовет: семь регионов готовы ко второму этапу Спартакиады госслужащих

Это Москва, Ленинградская, Ростовская, Омская области, Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Республика Дагестан, рассказал председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев

Губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Готовность к проведению второго - окружного - этапа Всероссийской спартакиады государственных и муниципальных служащих, которая будет проводиться в 2026 году, уже подтвердили семь регионов, включая Москву, Ленинградскую область и Республику Дагестан. Об этом на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению спартакиады, сообщил губернатор Тульской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Физическая культура и спорт" Дмитрий Миляев.

"К числу регионов, которые сегодня заявили о своей готовности проводить второй этап соревнований, относятся Москва, Ленинградская область, Ростовская область, Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Омская область, Республика Дагестан", - сказал Миляев.

По его словам, первым этапом спартакиады является региональный. "Я хочу поблагодарить субъекты Российской Федерации, которые уже выразили активную готовность принять участие в данной спартакиаде, и, конечно, те субъекты, которые выразили готовность провести второй этап соревнований", - добавил губернатор.

Кроме того, он подчеркнул, что спартакиада станет шансом показать, что спорт для госслужащих является возможностью для личностного роста и развития лидерских качеств. "Наша общая задача - показать, что спартакиада это не просто соревнование, а, по сути дела, настоящий праздник спорта, дружбы и единства", - отметил Миляев, призвав субъекты поддержать эту инициативу своим активным участием.

Ранее Миляев сообщал о готовности Тульской области принять первую Всероссийскую спартакиаду государственных и муниципальных служащих. Соглашение о том, что регион станет одной из площадок ее проведения, было подписано с Центральным спортивным советом гражданских служащих в начале ноября на проходившем в Самаре Международном форуме "Россия - спортивная держава".