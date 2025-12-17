Путин поздравил коллектив ФГБУ "Поликлиника №1" управделами президента

Президент России отметил вклад врачей "Поликлиники №1" в развитие науки и методов лечения

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравление коллективу и ветеранам Федерального государственного бюджетного учреждения "Поликлиника №1" управления делами президента РФ, отметив их вклад в развитие науки и разработку уникальных методов лечения.

"За прошедшие годы многие поколения талантливых ученых, врачей, медицинских сестер своим самоотверженным, созидательным трудом внесли огромный вклад в развитие науки и клинической практики, в разработку поистине уникальных методов лечения, диагностики и профилактики болезней, спасли жизнь и здоровье сотням тысяч пациентов, - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля. - Отрадно, что нынешний коллектив чтит замечательные профессиональные, нравственные заветы своих предшественников, достойно продолжает заложенные ими традиции милосердия, подвижничества и верности долгу".

Путин отметил, что коллектив "Поликлиники №1" уделяет неустанное внимание совершенствованию исследовательской базы, широкому внедрению передовых технологий и современного оборудования, многое делает для повышения квалификации специалистов.

Глава государства выразил уверенность, что компетентность, опыт, душевная чуткость и самоотверженность работников медучреждения позволят им работать с полной отдачей, содействуя эффективной реализации общенациональных приоритетов в сфере здравоохранения. Он пожелал коллективу и ветеранам "Поликлиники №1" управделами президента успехов в их благородной и востребованной деятельности и доброго здоровья.