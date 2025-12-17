На нескольких центральных улицах Москвы закрыли движение

Проезд невозможен на внутренней стороне Садового кольца в районе Добрынинского тоннеля

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Движение автотранспорта временно закрыли на ряде центральных улиц Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение временно закрыто на Кремлевской набережной от Москворецкой набережной в сторону Пречистенской набережной. Объезд возможен по ТТК. На Фрунзенской набережной от 2-й Фрунзенской улицы в сторону Садового кольца. Объезд через Комсомольский проспект", - говорится в сообщении.

Кроме того, проезд невозможен на внутренней стороне Садового кольца в районе Добрынинского тоннеля.