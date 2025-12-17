В московском метро разместили почтовые ящики для новогодних открыток

Отправить открытку можно с 08:00 до 20:00 на восьми станциях

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Департамента транспорта Москвы

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Почтовые ящики для новогодних поздравительных открыток разместили на стойках "Живое общение" в московском метро. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В столичном метро на 8 стойках "Живое общение" разместили тематические почтовые ящики. Любой желающий может подписать и бесплатно отправить близкому человеку поздравительную открытку в любую точку России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отправить открытку можно с 08:00 до 20:00 на восьми станциях, включая, "Арбатскую", "Баррикадную", "Комсомольскую". Акция продлится до 11 января включительно.