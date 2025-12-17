Врач из Башкирии спас жизнь пассажиру на рейсе Москва - Уфа

Артур Галиуллин следил за состоянием пациента до приземления

УФА, 17 декабря. /ТАСС/. Главный врач санатория "Толпар" Артур Галиуллин спас жизнь мужчине, которому стало плохо в самолете во время рейса Москва - Уфа. Об этом сообщили в Минздраве республики.

"30-летнему мужчине внезапно стало плохо: он потерял сознание, начал бледнеть, у него начались судороги. Стюардессы пытались оказать помощь с помощью нашатырного спирта и кислородной маски, но это не дало результата. В критический момент, когда пассажир начал синеть, они обратились к пассажирам с просьбой о помощи. Артур Рифович немедленно отозвался и приступил к оказанию помощи", - говорится в сообщении.

При осмотре у пассажира сильно кружилась голова, он едва мог говорить, а пульс еле прощупывался - всего 48 ударов в минуту, давление было критически низким - 60/40 мм рт. ст. "Врач попросил аптечку у бортпроводников и оказал медицинскую помощь, благодаря чему удалось стабилизировать состояние молодого человека: спустя всего 10 минут давление поднялось до 120/80 мм рт. ст., а пульс увеличился до 86 ударов в минуту. Артур Рифович продолжал следить за состоянием пациента до приземления", - говорится в сообщении.

После приземления мужчину встретила бригада скорой помощи.