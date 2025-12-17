Хуснуллин: проведение KazanForum помогает выполнению национальных целей развития

В частности, мероприятие позволяет увеличивать экспорт в исламские страны

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Проведение международного форума "Россия - исламский мир: KazanForum" способствует реализации национальных целей развития России, в том числе увеличивая объемы экспорта в исламские страны. Об этом журналистам по итогам заседания оргкомитета форума сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мы видим приоритеты нашей работы - это, конечно, увеличение экспорта и импорта продукции. Мы видим вопросы финансирования ключевые, вопросы развития туризма. <…> У нас в рамках нацпроектов, которые реализуются в стране, есть конкретные вопросы, связанные, например, с повышением [несырьевого] неэнергетического экспорта. И, конечно, такое мероприятие, [как KazanForum], оно нам позволяет увеличивать экспорт в исламские страны своей продукции, соответственно, выполнять национальные проекты - это и борьба с инфляцией, и поступление валютной выручки в страну", - сказал вице-премьер.

Кроме того, Хуснуллин сообщил, что программа форума на 2026 год уже сформирована - как деловая, так и культурная. По его словам, в рамках форума проведут несколько межправительственных комиссий. Так, на заседании оргкомитета глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что уже запланировано проведение заседания Российско-Эмиратской межправкомиссии.

Вице-премьер также отметил, что пригласительная кампания начнется уже в этом году. "По итогам проведенного мероприятия все приглашения участникам форума мы отправим. Форум имеет большой интерес [со стороны участников], из года в год прирастает большим числом участников. Надеемся, что в следующем году он также пройдет на хорошем организационном уровне", - добавил Хуснуллин.

В 2025 году XVI Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходил в Казани с 13 по 18 мая. Главной темой форума была "Цифровизация: новая реальность и дополнительные возможности для расширения сотрудничества".