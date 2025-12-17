В РФ закрепили правовые основы для перехода на электронные студенческие билеты

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы приняли на пленарном заседании во втором и третьем чтениях законопроект о подготовке внедрения электронных студенческих билетов и зачетных книжек в России.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым. Изменения внесены в статью 33 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

"Сведения о студенческих билетах и сведения о зачетных книжках граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях по программам среднего профессионального образования <...> формируются и представляются в электронном виде организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации", - говорится в тексте законопроекта.

Принятием закона закрепляется право обучающихся получать сведения о студенческих билетах и зачетных книжках в электронном виде и вводятся правовые основы для повсеместного внедрения электронных студенческих билетов для всех студентов.

В апреле 2024 года стартовал эксперимент по формированию в электронном виде сведений о студенческих билетах и зачетных книжках по программам высшего и среднего профессионального образования. Более 1,5 млн студентов из 174 организаций - участников эксперимента уже могут воспользоваться новым сервисом, оформив его на "Госуслугах". Более 300 тыс. электронных студенческих билетов уже загружено и готово к использованию. Студенты имеют право предъявить студенческий билет, показав QR-код на экране смартфона. Электронные студенческие билеты действуют наравне с бумажными, а студенты могут их использовать по желанию.

"Электронный студенческий билет можно использовать, например, для покупки проездного билета со скидкой. Она применится автоматически при онлайн-покупке, если авторизоваться через портал "Госуслуги", при посещении музеев, спектаклей и концертов, на которые студенты могут попасть бесплатно или со скидкой, для прохода на территорию колледжа или университета, для отслеживания успеваемости и так далее. Таким образом, у студентов больше нет необходимости носить с собой студенческий билет, у организаций - определять достоверность документов и подтверждать статус обучающегося", - говорится в пояснительной записке.