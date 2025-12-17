В РФ разрешили проезд транспорта в водоохранных зонах при строительстве кемпингов

Дороги должны быть оборудованы деревянными настилами, бетонными плитами, щебнем или гравием и исключать загрязнение водных объектов, уточняется в законопроекте

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который разрешает проезд автотранспорта по временным дорогам в водоохранных зонах при строительстве туристических объектов.

Документ был внесен в палату парламента правительством РФ в марте и принят в первом чтении в мае. Законопроектом предлагается внести изменения в статью 65 Водного кодекса РФ и статью 38 закона "Об особо охраняемых природных территориях", допускающие на период строительства объектов отдыха создание в водоохранных зонах временных дорог необщего пользования, в том числе лесных, для проезда строительной техники.

Такие дороги должны быть оборудованы деревянными настилами, бетонными плитами, щебнем или гравием и исключать загрязнение водных объектов. Предполагается, что такие дороги после окончания их эксплуатации будут снесены, а земли, на которых они располагались, рекультивированы.

Поправками ко второму чтению законопроекта предлагается установить условия реконструкции и эксплуатации рекреационных объектов в национальных парках, построенных до 1 сентября 2023 года. Речь идет о зданиях, расположенных в рекреационных или хозяйственных зонах и включенных в планы развития нацпарков. При этом запрещается увеличивать этажность и высоту таких объектов, а также менять виды разрешенного использования земли и основные градостроительные параметры.

Как отмечается в пояснительной записке, при строительстве кемпингов и модульных гостиниц в водоохранных зонах возникают сложности с проездом транспорта. Эта мера, отмечают авторы инициативы, позволит решить поднимаемые предпринимательским сообществом вопросы, а обустройство временных дорог для проезда минимизирует последствия от передвижения транспорта в водоохранных зонах.