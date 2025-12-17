Цыденов: принятый закон о Байкале позволит ремонтировать трассу у озера

Также появилась возможность строить рядом с водоемом очистные сооружения

УЛАН-УДЭ, 17 декабря. /ТАСС/. Принятые изменения в закон о защите Байкала позволят ремонтировать участок федеральной трассы Р-258, проходящий на южном берегу озера, а также аварийные и предаварийные мосты. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава Бурятии Алексей Цыденов.

"Закон приняли, он позволяет вопрос решить - обеспечить транспортную связанность страны, безопасность движения и защиту Байкала. <…> На участке вдоль Байкала пять аварийных и предаварийных мостов, которые в ближайшее время придут в негодность, их надо ремонтировать. <…> Потому что любое ДТП, особенно если бензовоз, - это разлив нефтепродуктов, а под мостами речки, которые впадают непосредственно в Байкал", - сказал Цыденов.

Он отметил, что федеральная дорога Москва - Владивосток, соединяющая запад и восток страны, - единственная связующая автомобильная дорога, альтернативных путей нет. И для ремонтных работ невозможно перекрыть движение по стратегически важной магистрали на два года: нужно делать временный технический мост - параллельный объезд. Чтобы его сделать, необходимо выделить землю, произвести расчистку, убрать насаждения, тогда можно обустроить временный мост.

"До настоящего момента у нас такой возможности не было, сейчас же закон принят, возможность появилась - теперь мы можем ремонтировать мосты, дороги", - сказал глава Бурятии. Он рассказал про ДТП, которое недавно произошло на трассе Р-258 "Байкал": на мосту через реку Большая Осиновка в Кабанском районе Бурятии ночью столкнулись три фуры. "В нормальном режиме по данному мосту, а он зауженный, там снижена весовая нагрузка, когда фуры расходятся - касаются [боковыми] зеркалами, но вот ночью не разъехались, - пояснил Цыденов. - Этот мост тоже стоит в плане ремонта, реконструкции".

Очистные сооружения

Глава Бурятии добавил, что теперь появилась возможность строить рядом с Байкалом очистные сооружения, о возведении которых есть поручение президента. "Только с бурятской стороны нужно построить очистные в Усть-Баргузине, Танхое, Турке, в селе Сухая. Целый перечень - и под нужды местного населения, и под нужды увеличивающегося турпотока, - сказал Цыденов. - Есть целевая вводная от президента о том, что туризм должен быть с нулевыми негативными последствиями, с нулевыми выбросами. К этому мы стремимся, теперь мы имеем такую возможность, мы знаем, где это будет, заходим с проектированием очистных".

Защита Байкала

Глава Бурятии подчеркнул, нормы принятого закона предусматривают защиту от злоупотреблений и непродуманных решений. "Любой объект, будь то мост, очистные сооружения, ЛЭП, - сначала проводится государственная экологическая экспертиза, только после положительного заключения проект выносится на рассмотрение специальной комиссии, в которую входят депутаты Госдумы, сенаторы, члены правительства РФ, администрации президента, ФСБ. И такая комиссия дополнительно оценивает принимаемые решения, чтобы все было взвешенно, - пояснил Цыденов. - Ни один государственный, муниципальный служащий на местном уровне не примет никаких решений - нет таких полномочий".

Правовая коллизия

Проблемы, связанные с ограничениями на берегу Байкала, которые теперь с принятием закона будут решены, вызваны нормативно-правовыми коллизиями в законодательстве об охране озера.

"Все эти вопросы накопились за счет того, что в разные законодательные акты вносились изменения, которые между собой не согласовывались. Закон о Байкале принят в 1999 году, после вносились изменения в Лесной, Водный, Земельный кодексы - несоответствия привели к тому, что такие, вроде, разумные вещи, как противопожарный разрыв, нельзя сделать, очистные построить нельзя", - объяснил Цыденов. Противопожарные разрывы, по его словам, это не только защита леса от огня, но и населенных пунктов, людей - от лесных пожаров.

Глава региону добавил, что за счет значительных изменений в правовом поле центральная экологическая зона Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ), де-юре должна быть сокращена более чем на 2 млн га. "[Теперь] закон ее сохраняет - площадь защиты не сокращается, ЦЭЗ остается в тех границах, которые были", - сказал Цыденов.