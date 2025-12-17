Путин поздравил центр "Сколково" с 15-летием

Президент РФ отметил вклад инновационного центра в продвижение высокотехнологичного бизнеса

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил руководство, сотрудников и участников инновационного центра "Сколково" с 15-летием, отметив несомненные достижения и успешные проекты учреждения. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Отрадно, что за прошедшее время вам удалось создать в Сколково особую атмосферу свободного научного поиска, ярких идей и ответственного партнерства, которая позволяет талантливым исследователям, инженерам, предпринимателям работать единой командой, воплощать в жизнь смелые планы и замыслы, вносить значимый вклад в продвижение в нашей стране высокотехнологичного бизнеса. <...> Среди ваших несомненных достижений - эффективное, не имеющее мировых аналогов лекарство от гепатита D, первый российский частный спутник и первая станция сотовой связи 5G, другие успешные проекты", - говорится в послании главы государства.

Президент отметил активное участие более пяти тысяч компаний в модернизации экономической, социальной сферы и перспективы их деятельности на рынке высокотехнологичной продукции. Он добавил, что решение этих задач укрепляет позиции России в глобальной инновационной и производственной кооперации.

Путин подчеркнул, что Россия продолжит поддерживать инновационный бизнес, создавать условия для коммерциализации результатов исследований и помогать молодым ученым с интеллектуальной и творческой реализацией.

Президент пожелал руководству, сотрудникам и участникам центра всего самого наилучшего.