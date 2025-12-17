Кравцов: кластеры "Профессионалитета" охватят всю территорию РФ к 2040 году

В рамках проекта также продолжится рост числа студентов, которые получают востребованные навыки непосредственно на реальном производстве, подчеркнул министр просвещения

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Кластеры образовательного проекта "Профессионалитет" к 2040 году будут созданы по всей стране. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на торжественном мероприятии по случаю 85-летия системы среднего профессионального образования.

"Мы уверены, что к 2040 году кластеры "Профессионалитета" охватят всю страну - от Мурманска до Сочи, от Калининграда до Владивостока. Каждый станет ядром экономического развития региона, где образование и производство едины", - сказал глава Минпросвещения.

Министр подчеркнул, что в рамках проекта продолжится рост числа студентов, которые получают востребованные навыки непосредственно на реальном производстве. Параллельно будет увеличиваться и количество работодателей-партнеров. Они станут полноправными участниками системы, войдут в управление кластерами и будут гарантировать трудоустройство выпускников.

Федеральный проект "Профессионалитет" стартовал в 2022 году. Он направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования в целях развития экономики страны, обеспечения технологического и кадрового суверенитета.