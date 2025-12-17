Минздрав предупредил о росте смертности в новогодние праздники

Показатель смертности в этот период увеличивается на 24%, отметил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья министерства Рафаэль Шавалиев

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Показатель смертности в России в новогодние праздники увеличивается на 24%, при этом все службы сферы здравоохранения в новогодние каникулы будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Рафаэль Шавалиев.

"Что касается мобилизации [системы здравоохранения] в новогодние праздники, мы говорим о том, что у нас на 24% вырастает смертность в дни новогодних каникул. И я, например, будучи еще руководителем медицинской организации, видел, как в реанимации в новогодние праздники 70% составляли мужчины трудоспособного возраста", - сказал он в ходе заседания межфракционной рабочей группы Госдумы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз.

Шавалиев отметил, что тяжело помочь вовремя из-за того, что сами граждане не вызывают своевременно скорую помощь. "Все опаздывает, здесь важно реализовать все возможности", - подчеркнул он.

По его словам, со стороны сферы здравоохранения в новогодние каникулы все службы будут работать в усиленном режиме. "Уже проведены неоднократные оперштабы под руководством Минздрава в каждом регионе, подготовлены все ресурсы, запланированы все мероприятия. Если наша работа будет консолидирована, конечно же, мы сможем выполнить нашу задачу - сберечь каждого человека", - заключил он.