Путин назвал расширение соцгарантий бойцам СВО одним из приоритетов государства

Президент РФ выступил на расширенной коллегии Минобороны

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Государство считает одним из своих приоритетом расширение социальных гарантий бойцам СВО и членам их семей. Это отметил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.

"Одним из приоритетов государства является расширение социальных гарантий для участников специальной военной операции и членов их семей, для всех наших военнослужащих", - подчеркнул верховный главнокомандующий.