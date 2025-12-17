ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Путин назвал расширение соцгарантий бойцам СВО одним из приоритетов государства

Президент РФ выступил на расширенной коллегии Минобороны
11:58
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Государство считает одним из своих приоритетом расширение социальных гарантий бойцам СВО и членам их семей. Это отметил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны.

"Одним из приоритетов государства является расширение социальных гарантий для участников специальной военной операции и членов их семей, для всех наших военнослужащих", - подчеркнул верховный главнокомандующий. 

Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине