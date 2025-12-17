В ГД предлагают информировать мужа о желании жены сделать аборт

Как отметил депутат Дмитрий Кузнецов, инициатива направлена на поддержку ответственного отцовства и снижение числа абортов

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия") вносит в палату парламента законопроект, предусматривающий обязательное информирование супруга при проведении искусственного прерывания беременности по желанию женщины. Об этом парламентарий сообщил ТАСС.

Предлагается внести поправки в статью 56 закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Закон позволяет женщине самой решать вопрос о материнстве и необходимости аборта. Эти положения законопроект не меняет. Нововведение касается обязанности уведомлять мужа о решении об аборте, если женщина состоит в браке. Также предлагается информировать бывшего мужа, если с момента расторжения брака прошло не более 12 недель.

Как отметил Кузнецов, инициатива направлена на поддержку ответственного отцовства и снижение числа абортов. По его словам, вопросы материнства и отцовства в браке, согласно Семейному кодексу РФ, должны решаться супругами совместно.

"Особенное внимание я хочу обратить на необходимость уведомлять о планах сделать аборт в течение 12 недель после развода. Не секрет, что к убийству нерожденных детей могут приводить нерешенные конфликты супругов. Необходимо дать возможность отцу узнать, одуматься, проявить ответственность и предотвратить ужасное решение", - сказал депутат.

Он также поблагодарил Международный союз отцов и его юридическую службу под руководством адвоката Анны Глущенко за участие в разработке законопроекта.