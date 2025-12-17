В Испании словом 2025 года выбрали "пошлину"

В число претендентов входили также "блэкаут", "бойкот", "выживальщик", "дрон", "макрооблава", "перевооружение", "поколение Z", "редкие земли" и "трампизм"

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 17 декабря. /ТАСС/. Фонд срочного испанского языка (FundéuRAE), созданный при поддержке агентства EFE и Королевской испанской академии, выбрал словом 2025 года "пошлину". Об этом было объявлено в ходе мероприятия, посвященного 20-й годовщине фонда.

Всего на звание "слова года" было выдвинуто 12 кандидатур. Среди прочих в число претендентов вошли: "блэкаут", "бойкот", "выживальщик", "дрон", "макрооблава", "перевооружение", "поколение Z", "редкие земли" и "трампизм". "Слово 2025 года FundéuRAE - пошлина", - сообщили организаторы мероприятия. Именно это слово находилось в центре внимания в течение года в связи с торговыми переговорами и мерами, осуществляемыми президентом США Дональдом Трампом.

В предыдущем году победителем стало слово "дана". Так в Испании называют метеорологическое явление, сопровождающееся крайне сильными осадками. В конце октября 2024 года в королевстве в результате "даны", вызвавшей наводнения, погибли более 230 человек, большинство жертв пришлось на автономное сообщество Валенсия. Ранее словами года выбирали "поляризацию", "искусственный интеллект", "вакцину", "локдаун" и другие.