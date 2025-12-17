Белоусов: "Госуслуги" будут предоставлять 90% востребованных для военных льгот

Это будет обеспечено с 2026 года, отметил министр обороны

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Порядка 90% наиболее востребованных льгот для военных будут предоставляться через Госуслуги или многофункциональные центры с 2026 года. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"С первого полугодия текущего года военнослужащие получают подтверждение участия в СВО в течение буквально нескольких минут. Следующий шаг - получение льгот в бездокументационном виде и в проактивном порядке. То есть с автоматическим уведомлением военнослужащих и членов их семей, какие льготы они вправе получить. В этом году такой порядок уже введен в части освобождения от уплаты налогов. А в следующем году обеспечим предоставление не менее 90 процентов наиболее востребованных льгот через портал Госуслуг или через многофункциональные центры", - сказал он.