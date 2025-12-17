В озере Узеть в Башкирии взяли пробы воды после гибели 200 баранов

В районе происшествия осуществляют постоянный контроль эпидемиологической обстановки

УФА, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Башкирии контролируют эпидемиологическую обстановку и анализируют пробы воды из озера Узеть, где более 200 баранов провалились под лед и погибли. Об этом сообщил глава администрации Бирского района Павел Трапезников.

"Сразу после инцидента была организована работа по ликвидации последствий, установлены палатки для обогрева участников операции, чтобы обеспечить их комфорт и безопасность в условиях низких температур. Также организован постоянный контроль эпидемиологической обстановки в районе происшествия, мы берем пробы воды для анализа и внимательно мониторим ситуацию. Происшествие находится под контролем, и все необходимые меры будут приняты для его ликвидации в ближайшее время. Анализы животных показали отрицательные результаты, завтра мы предоставим дополнительную информацию от ветеринарной службы и Роспотребнадзора", - написал Трапезников.

По его словам, аварийно-спасательная служба Башкирии направила отряд из восьми человек, включая двух водолазов. Также прибыло подкрепление: три человека из Павловки и шесть из Уфы.

По данным МЧС Башкирии, на озере возле населенного пункта Луч Бирского района провалились в ледяную воду и погибли более 200 баранов. Они направлялись на другой берег по неокрепшему льду. Все животные принадлежат одному собственнику. Из людей никто не пострадал.