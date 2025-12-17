В Свердловской области помогают найти работу беженцам из Сирии

Сирийские семьи демонстрируют успехи в изучении русского языка, отметила омбудсмен Татьяна Мерзлякова

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека и правительство Свердловской области держат на контроле вопрос трудоустройства беженцев из Сирии, прибывших в регион, им помогут получить работу - семьи беженцев демонстрируют успехи в изучении русского языка, имеют различные компетенции и навыки. Об этом сообщила свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС.

Свердловская область стала одним из 12 регионов России, принявших сирийских беженцев. В марте стало известно о прибытии в регион порядка 100 человек, в том числе детей.

"Прежде всего, нам бы хотелось, чтобы у них у всех появилась крыша над головой, первая возможность как-то снимать жилье, и первая задача - трудоустроить. Возможность трудоустройства держат на контроле и губернатор, и заместители губернатора, и я как уполномоченный по правам человека, <…> возможность трудоустройства у нас в области есть, надо только побольше внимания уделить их сопровождению. <…> Они многое умеют, я с ними общаюсь, встречаюсь, <…> мы начали их учить русскому языку. <…> [Так,] в первой школе города Талица <…> дети так освоили русский, что я настолько удивлена, как педагог, не знающий сирийский, тем не менее нашел общий язык с этими детьми. Эти люди сейчас живут у нас в ПВР, все ПВР вокруг Екатеринбурга сейчас сосредоточены, потому что здесь легче найти работу", - поделилась Мерзлякова.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, президент Башар Асад оставил свой пост и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа. 29 января 2025 года аш-Шараа объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, как он уточнил, продлится от четырех до пяти лет. Новые власти объявили, что "примут все необходимые меры для защиты своих граждан и противодействия терроризму".