В Якутске рассмотрят идею строительства круглогодичной детской площадки

В городе также возводят теплые остановки общественного транспорта

ЯКУТСК, 17 декабря. /ТАСС/. Власти Якутска рассмотрят идею строительства в городе первой круглогодичной крытой детской площадки. Об этом сообщил глава Якутска Евгений Григорьев на итоговой пресс-конференции.

"Почему бы нет? Давайте поработаем с теплой площадкой, адресно. Я коллегам предложил: мы на будущий год выиграли программу, будем площадку Водяновой переделывать - почему бы не сделать часть круглогодичной, отапливаемой? Понятно, что там не будет плюс 20 [градусов], или можно будет сделать так, чтобы в лютые морозы там было плюс 5 [градусов], ближе к нулю, - сказал Григорьев. - Поэтому посмотрим, это наша потребность, мы над ней поработаем".

Глава города напомнил, что в Якутске возводят теплые остановки. "Мы теплые остановки научились строить, эксплуатировать. Сложно было: где-то получалось, не получалось. Но сейчас практика выработалась", - отметил он.

Проект по установке теплых остановок в Якутске начали реализовывать в 2014 году. В них устанавливают мониторы для отслеживания прибытия автобусов, скамейки, пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья, урны. Остановки оборудованы розетками для бесплатной зарядки гаджетов, системами видеонаблюдения, инфракрасными обогревателями.

"Я задачу уже поставил - к следующему году, надеюсь, уже какое-то решение мы сделаем и дадим нашим детишкам возможность находиться на детских площадках круглый год", - сказал Григорьев.