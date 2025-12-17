В Москве подготовили новогоднюю программу для семей участников СВО

В Едином центре поддержки весь декабрь проходят праздничные представления и творческие мастер-классы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Детям военнослужащих в Москве подарят билеты на "Елку мэра", родственники смогут получить праздничные наборы. Об этом написал в своем канале в Мах мэр столицы Сергей Собянин.

"Дети военнослужащих от трех до 13 лет получат сладости и билеты на "Елку мэра" в Гостином Дворе. Жены, родители и ветераны, завершившие службу, - праздничные наборы. С каждой семьей предварительно связывается куратор из новогоднего контакт-центра, чтобы согласовать удобное время для доставки или оформить самовывоз из Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей", - написал Собянин.

Он отметил, что в Едином центре поддержки весь декабрь проходят праздничные представления и творческие мастер-классы. Например, 20 декабря здесь состоится интерактивное семейное "путешествие". С декабря по март участники СВО вместе с семьей получат приоритетную регистрацию на спортивные события зимнего сезона - от мастер-классов с известными фигуристами до лыжной гонки.

Кроме того, участникам СВО и членам их семей будет доступна большая культурная программа - спектакли в столичных театрах и на фестивальных площадках, активности в библиотеках и культурных центрах, а также в кинопарке "Москино" в рамках проекта "Зима в Москве". Они смогут пойти на экскурсии в Галерее Шилова и мемориальных квартирах музея Маяковского по предварительной записи, экспозиции и выставки в Государственном музее А. С. Пушкина. Помимо этого, для них будет действовать бесплатное посещение нового катка в ОК "Лужники" и горнолыжного комплекса "Воробьевы горы" в течение всей зимы.