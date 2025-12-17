Для Ставрополья 2025 год стал аномальным с точки зрения погоды

Бабье лето продлилось в регионе до декабря

СТАВРОПОЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Погодные аномалии отмечались на Ставрополье в течение всего 2025 года. Перепад температур весной составил несколько десятков градусов, а бабье лето продлилось в регионе до декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета.

"Климатические итоги 2025 года для Ставропольского края характеризуются аномальными температурными качелями: в марте от минусовых показателей температура резко поднялась почти до 30 градусов выше нуля, лето было засушливым и жарким, а осенью бабье лето растянулось до декабря", - говорится в сообщении.

Февраль для региона стал аномально холодным, за несколько дней в регионе выпало более 30 см осадков. Самым неожиданным с точки зрения погоды в 2025 году оказался март, который начался с аномальных холодов.

"В ночь на 1 марта температура опускалась до минус 23 градусов. В начале календарной весны дети все еще катались на санках, а снег лежал плотным покровом. Однако уже через две недели - с 12 по 18 марта 2025 года - воздух прогрелся почти до 30 градусов, а местами даже выше, что также стало рекордом для первого весеннего месяца", - цитирует пресс-служба заведующего базовой кафедрой анализа геофизической информации и метеорологических прогнозов физико-технического факультета СКФУ Роберта Закиняна.

В июне температура местами поднималась до плюс 38 градусов, что характерно для июля. Эксперт отмечает, что глобальное потепление, вызывая таяние ледников, приводит к изменению крупномасштабной циркуляции атмосферы. Это изменяет движение воздушных масс, которое и определяет погоду.

"Проблема заключается в том, что прогнозировать движение воздушных масс на большой период мы не можем, так как, с одной стороны, до конца не понимаем все факторы, влияющие на такое движение. А с другой, более важной стороны, нам не понятна физика образования крупномасштабных вихрей и других метеорологических явлений меньшего масштаба", - сказал Закинян, отметив, что в 2026 году возможно продолжение погодных качелей.