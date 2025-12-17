Онищенко заявил об отсутствии пандемии гриппа в России

В 2025 году ее не будет, сообщил академик РАН

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом в России в настоящее время развивается по типу умеренного эпидемического подъема, пандемии в стране нет и в этом году не будет. Об этом сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"На сегодняшний день подъем заболеваемости развивается по типу умеренного эпидемического подъема. Пандемии нет, и я с уверенностью говорю, что не будет в этом году, потому что нет предпосылок, нет агрессивного штамма. Нет его не только в России, но и в мире, ни одна страна не сигнализировала во Всемирную организацию здравоохранения по поводу какого-то нового штамма, который бы мог вызвать [пандемию]", - сказал Онищенко на пресс-конференции, посвященной теме безопасности стран ЕАЭС.

Он отметил, что иногда в СМИ появляются фейковые сообщения или попытка преподнести все так, будто этот штамм пришел, но в настоящее время это не так.