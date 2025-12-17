В РФ ожидают рост числа случаев заболевания гриппом в ближайшие недели

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Рост заболеваемости гриппом ожидается в России в течение ближайших нескольких недель, однако сезонный подъем является обычным для этого времени. Об этом сообщила журналистам заместитель директора по научной работе НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России Дарья Даниленко.

"В настоящее время в России наблюдается сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, что является регулярным ежегодным явлением. Сезонные эпидемии гриппа вызываются вирусами подтипов A и B, и вклад каждого из них варьирует от года к году. Регистрируемые показатели заболеваемости как в России, так и в европейских странах не превышают среднемноголетние значения для данного периода. На текущий момент уровень заболеваемости гриппом и другими ОРВИ в Российской Федерации составляет 106,2 на 10 тыс. населения. Ожидается дальнейший рост числа случаев заболевания в ближайшие недели. Как правило, сезонные подъемы заболеваемости продолжаются 6-10 недель, после чего интенсивность снижается", - говорится в сообщении.

Она также пояснила, что в текущем эпидсезоне в России и большинстве стран Северного полушария активно циркулируют вирусы так называемого гонконгского гриппа. При этом эффективным способом профилактики гриппа остается ежегодная вакцинация. Привиться против гриппа не поздно и в настоящее время. Эффективны и меры личной гигиены, такие как мытье рук, использование масок в общественных местах, транспорте.

"Если вы испытываете симптомы респираторной инфекции, такие как лихорадка, кашель, насморк, боль в горле, мышечные боли, слабость и общее утомление, оставайтесь дома. В случае заболевания ребенка - откажитесь от посещения образовательного учреждения. Не откладывайте обращение за медицинской помощью, не занимайтесь самолечением", - заключила она.