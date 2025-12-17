В Петербурге провели операцию по имплантации двух искусственных желудочков

Пациент уже проходит лечение в палате общего отделения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Врачи Мариинской больницы провели уникальную операцию по имплантации пациенту с терминальной сердечной недостаточностью сразу двух искусственных желудочков. Об этом сообщил журналистам заместитель главного врача по медицинской части СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница", кандидат медицинских наук Александр Андреенко.

"Не так давно мы выполнили первую, по сути, в Российской Федерации имплантацию двух искусственных желудочков одному пациенту с терминальной сердечной недостаточностью, у которого шансы на выживание были достаточно сомнительными. Данная технология позволяет нам рассчитывать на то, что у него появляются перспективы. По сути, это полностью искусственное сердце. Это уникальная история. Сейчас пациент проходит лечение уже в палате общего отделения, послеоперационный период протекает, как мы прогнозировали", - рассказал он.

Как отметил Андреенко, в 2024 году была инициирована губернатором Петербурга и комитетом по здравоохранению городская программа по трансплантации сердца. Мариинская больница стала первым и единственным городским стационаром, где начали проводить такие операции. "Результатом этого кропотливого труда является то, что в этом году нам удалось выполнить три трансплантации сердца. У нас формируется лист ожидания активно, поэтому хочу призвать наших коллег знать возможности Мариинской больницы. Мы готовы таких пациентов принимать <…>, до этого только федеральный центр Петербурга этим занимался", - сказал он.

По словам заместителя главного врача, кроме того, 10 пациентам провели имплантацию искусственного левого желудочка.