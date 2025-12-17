Отель-приют на Эльбрусе передали в управление федеральному оператору

Это гарантирует работу по стандартам сервиса и качества федерального оператора

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 17 декабря. /ТАСС/. Высокогорный отель-приют Leaprus на курорте "Эльбрус" передали в управление гостиничному оператору Сosmos Hotel Group. Это гарантирует работу по стандартам сервиса и качества федерального оператора, сообщили в институте развития Кавказ.РФ.

"Ведущий гостиничный оператор России Сosmos Hotel Group и институт развития Кавказ.РФ подписали соглашение по совместному развитию гостиничного сервиса для альпинистов на курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Первым этапом сотрудничества стал переход действующего высокогорного отеля-приюта Leaprus на высоте 3,9 тыс. метров под бренд и франшизу Cosmos, что гарантирует работу по стандартам сервиса и качества федерального оператора", - говорится в сообщении.

Эко-отель LeapRus откроется под названием Cosmos Elbrus Leaprus Camp с началом нового альпинистского сезона 2026 года, который традиционного проходит с апреля по сентябрь. Его уже можно забронировать на сайте группы. Cosmos Hotel Group - ведущий федеральный гостиничный оператор России. В портфель компании входит 44 отеля в 28 городах России с номерным фондом более 11,5 тыс. единиц.

"Для нас - это знаковый проект и первый самый высокогорный отель в Европе под нашим брендом. Для нас важно создавать и развивать качественный гостиничный сервис для самых разных категорий гостей, и экстремальные туристы и альпинисты не исключение. Уверен, что совместный опыт и экспертиза Cosmos Hotel Group и института развития Кавказ.РФ создадут комфортный отдых для тех, кто покоряет вершину Эльбрус со всего мира", - отметил президент Cosmos Hotel Group Александр Биба.

Эко-отель был построен в 2013 году и находится на высоте 3,9 тыс. м рядом со станцией канатной дороги "Гарабаши" курорта "Эльбрус". Объект стал центром акклиматизации и отдыха для профессиональных альпинистов. Гостиница построена итальянской компанией по заказу Северо-Кавказского горного клуба. К примеру, разборные элементы отеля, которые монтировали на фундамент с помощью вертолетов, обеспечивают сейсмоустойчивость всех конструкций.

"Все проекты, которые связаны с высокогорьем Эльбруса, по умолчанию становятся "самыми" в стране: в первую очередь самыми сложными технически и логистически. Продолжаем сейчас строить инфраструктуру для восхождений: возводим альпгородок на 68 мест и готовимся выйти на стройку "Приюта одиннадцати", поэтому опыт построения высокогорного отельного сервиса в ближайшие годы будет как никогда востребован. Кроме того, работа на горе - это трансформирующий опыт сродни восхождениям: кто справится с вызовами здесь, сможет достичь любых высот на равнине. Поэтому уверен, что опыт работы с Leaprus так или иначе повлияет на работу Сosmos Hotel Group в целом", - сказал генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.