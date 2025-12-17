Онищенко: оливье хранится в холодильнике не более 12 часов

При комнатной температуре салат хранится только четыре часа, рассказал академик РАН

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Салат оливье нужно готовить в том количестве, которое будет легко съесть, поскольку хранится салат всего 12 часов в холодильнике и 4 часа за его пределами. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Можно оливье потом в самый последний момент приправить, а самое главное - не надо тазиками его делать. Сделали столько, сколько можно съесть", - сказал Онищенко на пресс-конференции, посвященной теме безопасности стран ЕАЭС.

Он уточнил, что салат хранится всего 12 часов в холодильнике и 4 часа за его пределами.