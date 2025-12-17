В Ленобласти в крупных населенных пунктах модернизируют коммунальные системы

На эти цели правительство региона направляет миллиардные инвестиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. Коммунальные системы городов Выборга, Кингисеппа, Волхова, Отрадного, Кировска, Токсово и Сланцев Ленинградской области модернизируют. На эти цели правительство региона направляет миллиардные инвестиции, отметили в пресс-службе комитета по строительству Ленинградской области.

"Вопрос водоподготовки поставлен губернатором в приоритет, поэтому сегодня мы инвестируем миллиарды рублей в развитие инфраструктуры там, где проблема чувствуется наиболее остро. Работаем последовательно. <…> Наша задача - довести каждый из этих проектов до конца и дать жителям устойчивый результат", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора по вопросам строительного комплекса и ЖКХ Евгения Барановского.

В Кировске на водоочистных сооружениях заменили контактные осветлители (сооружения для очистки маломутных и цветных вод). Далее планируется настроить все системы водоснабжения города и приступить к строительству новых очистных.

В Выборге готовится проект реконструкции систем водоснабжения. В будущем в городе отремонтируют действующую насосную станцию, построят станцию обработки воды, сооружения для обработки осадка и новые резервуары.

В Сланцах, Токсово и Выборге на проектирование обновления систем водоотведения выделено 108,8 млн рублей. После проектно-изыскательских работ подрядчик приступит к поэтапной модернизации очистных сооружений.

В Волхове продолжается строительство водоочистных сооружений. Инвестиции в проект составляют 7 млрд рублей. Сейчас ведутся работы по технологическим сооружениям. Все работы планируется завершить в декабре 2027 года.

В Отрадном возведут новые водоочистные сооружения, где будут применяться мембранные технологии (специальные полупроницаемые мембраны будут разделять воду и содержащиеся в ней примеси) и переход на сухой иловый осадок. Проект будет готов весной 2026 года.