Мишустин: из поликлиники или банка в зарубежный мессенджер не напишут

Госорганы, кредитные организации, сотовые операторы, цифровые платформы не имеют права информировать граждан и общаться с клиентами через мессенджеры, напомнил председатель правительства

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Использование зарубежных мессенджеров запрещено для государственных служащих и банковских работников, а также маркетплейсов, когда им нужно связаться с россиянами. Об этом напомнил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по борьбе с кибермошенничеством.

"Государственные органы, кредитные организации, сотовые операторы, цифровые платформы - такие как маркетплейсы - не имеют права информировать граждан и общаться с клиентами через зарубежные мессенджеры", - напомнил премьер.

"Создаем условия, чтобы люди понимали, что если с ними пытаются связаться через такой мессенджер, представляются сотрудником либо банка, либо правоохранительных органов, либо из поликлиники - им верить нельзя, - подчеркнул Мишустин. - И тем более нельзя сообщать пришедший код или пароль для авторизации на сайтах".

Также, напомнил премьер, "введена маркировка входящих звонков от бизнеса: теперь на экране смартфона должно высвечиваться, от какой компании они".