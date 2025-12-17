Мишустин: в РФ прорабатывают новые меры против кибермошенников

Запланированные мероприятия позволят усилить борьбу с цифровыми преступлениями, отметил премьер-министр

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Российские власти сейчас работают над новыми законодательными мерами против кибермошенничества. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по борьбе с кибермошенничеством.

"Сейчас прорабатывается еще один комплекс законодательных решений, о котором президент [России Владимир Путин] говорил на прошлой неделе. Запланированные мероприятия позволят усилить борьбу с цифровыми преступлениями, ускорить их расследование и также помогут предотвратить сами случаи мошенничества", - сказал он.

Председатель правительства РФ также рассказал, что по поручению главы государства идет формирование единой государственной информационной системы "Антифрод", которая обеспечит взаимодействие банков, операторов связи, цифровых платформ и правоохранительных органов.

"Уже сейчас нужно приступить к подготовке следующих решений, чтобы создать широкую и действенную систему защиты граждан от обмана", - заключил Мишустин.