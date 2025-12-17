Ярославская область оценила налоговый потенциал туризма в 3,5 млрд рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 декабря. /ТАСС/. Налоговый потенциал туристической отрасли в Ярославской области составляет более 3,5 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

"Туризм является одним из ключевых, приоритетных направлений для региона. У нас все для этого есть: логистика, номерной фонд, высокий уровень сервиса, событийные программы, близость к крупным городам - Москве и Санкт-Петербургу, а также к старинным городам Золотого кольца. Налоговый потенциал туристической отрасли в Ярославской области превышает 3,5 млрд рублей ежегодно, если смотреть все смежные отрасли, которые связаны с турбизнесом", - сказал Евраев.

За 2024 год регион посетили около 12 млн ночующих туристов и экскурсантов, этот показатель увеличился почти на 30% по сравнению с данными за 2023 год. По данным Российского союза туриндустрии, Ярославская область входит в десятку самых популярных регионов для отдыха в летний сезон. Также отмечается, что спрос на бронирование отелей для новогоднего отдыха в 2025 году в Ярославской области вырос на 52%. По данным Росстата, турпоток в январе-октябре 2025 года вырос на 51% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Зимой в регионе яркими событиями станут "Нашествие Дедов Морозов" в Рыбинске, а также фестиваль "Снегобум" в Тутаеве, мероприятия пройдут 20 декабря. С 16 по 27 декабря в городах Ярославской области проходит праздничное открытие катков, для гостей организованы новогодние и рождественские ярмарки. 6 января в "Демино" состоится Рождественская лыжная гонка, с 12 по 19 января там же будет проводиться Кубок России по биатлону.

Четыре города Ярославской области - Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль и Углич - входят в знаменитую сеть туристических маршрутов "Золотое кольцо России". В Ярославской области созданы четыре автомаршрута для туристов: "Ярославия - страна городов", "На авто по Ярославии - Волга, старинные усадьбы и уютные музеи", "Автотур по достопримечательностям Золотого кольца" и "Медвежий тракт". По историческому центру Ярославля курсируют двухэтажные брендированные автобусы.