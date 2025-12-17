ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Кабмин создает комплексную систему защиты от кибермошенников

Премьер России Михаил Мишустин отметил, что для этого правительство ведет совместную работу с ЦБ, Совфедом, Госдумой и правоохранительными органами
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Правительство России создает комплексную систему противодействия преступлениям в цифровой сфере. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по борьбе с кибермошенничеством.

"Чтобы минимизировать риски для граждан, правительство по поручению президента создает комплексную систему противодействия цифровым преступлениям", - отметил он.

"Мы работаем по целому ряду направлений совместно с коллегами из Государственной думы, Совета Федерации, правоохранительными органами, с Банком России, - сказал Мишустин. - Прежде всего формируем условия для повышения защиты от мошенников". 

