Мишустин: более 3 млн россиян использовали сервис по защите от кибермошенников

Речь идет о сервисе "Защита от мошенников в Сети", сообщил премьер-министр РФ

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Сервисом "Госуслуг" по защите от кибермошенников воспользовались более 3 млн россиян, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по борьбе с мошенничеством в цифровой среде.

"На портале "Госуслуги" есть отдельный сервис "Защита от мошенников в Сети", - отметил он. - Им воспользовались более 3 млн человек, в том числе для подачи заявки на восстановление доступа к "Госуслугам", если кто-то пытался завладеть учетной записью человека или уже это сделал, а также чтобы узнать, что нужно предпринять в подобных ситуациях".

Мишустин указал, что в борьбе с кибермошенничеством активное участие принимает и бизнес. "Банки внедрили системы анализа транзакций, которые в режиме реального времени предупреждают клиентов о подозрительных операциях и останавливают их", - сообщил глава кабмина.

Председатель правительства добавил, что благодаря автоматизированным системам защиты в 2024 году было предотвращено более 27 млн операций, совершаемых без добровольного согласия клиентов. По его словам, эта цифра почти в два раза превышает показатели 2023 года.

Кроме того, сотовые операторы используют инструменты анализа графика, позволяющие в реальном времени блокировать мошеннические вызовы, указал премьер.