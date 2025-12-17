ЦОДД: на большинстве улиц и дорог Москвы в 2025 году не было ДТП с пострадавшими

На дорогах в разных частях города была проведена переразметка и создавались условия для улучшения движения

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Ни одного ДТП с пострадавшими не было зафиксировано с начала 2025 года на большинстве улиц и дорог Москвы. К таким выводам пришли аналитики столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД), проанализировав статистику аварийности.

"На большинстве улиц и дорог Москвы, включая более 20 км МКАД, в этом году не произошло ни одной аварии с пострадавшими. Таких результатов удалось достичь благодаря комплексной работе ЦОДД и тесному сотрудничеству с Госавтоинспекцией. Важный вклад в снижение аварийности вносят проекты дорожных кураторов, "умные" камеры, круглосуточный мониторинг Ситуационного центра и помощь Дорожного патруля ЦОДД", - привела пресс-служба Центра слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Так, в течение последних месяцев на дорогах в разных частях города была проведена переразметка и создавались условия для улучшения движения. В частности, на 11-м км МКАД был организован удобный съезд на Волгоградский проспект. На 79-м км МКАД обустроена переходно-скоростная полоса перед съездом на трассу М-11 "Нева". На 88-м км МКАД также обустроена переходно-скоростная полоса у торгового центра и автозаправки.