Когда каждый вечер — премьера: какой станет культура будущего

Представьте: фильм "Красотка", где главную роль играете вы сами, или продолжение сериала "Бригада" с немолодым уже Сашей Белым — кино на вечер для вас сгенерирует искусственный интеллект. Новые медиапродукты теперь создает один человек, вооружившись нейросетями, а художники становятся не исполнителями замысла, а авторами смыслов. О технологиях, которые уже меняют сферу культуры и искусства, — в материале ТАСС

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

Эта статья выходит в рамках спецпроекта "Образ будущего" — он посвящен технологиям, которые есть уже сейчас и продолжат активно развиваться в ближайшие 10–15 лет, меняя жизни людей. Эксклюзивно для ТАСС команда ученых Форсайт-центра ИСИЭЗ НИУ ВШЭ отобрала главные тренды: среди них нейроимпланты, цифровые двойники органов и даже самовосстанавливающиеся материалы. Для этого система интеллектуального анализа больших данных iFORA проанализировала более 50 млн документов: отчеты крупных компаний, мнения экспертов и научные исследования, опубликованные с 2015 по 2025 год. ТАСС обсудил данные ИИ вместе с экспертами и выделил главные тренды в разных областях — от индустрии развлечений до медицины.

ИИ — правая рука режиссера

Сегодня нейросети все чаще используют в киноиндустрии. Они на ура справляются с небольшими задачами: могут избавиться от "битых пикселей" в кадре, как это было с фильмом "Вызов", снятым на МКС, или помочь придумать эскизы — так, режиссер Клим Шипенко использовал нейросети для создания набросков рекламного ролика. Благодаря автоматизации можно создать сразу несколько концептов творческой вселенной и выбрать самый удачный.

© ТАСС/ создано ИИ

Появляются и цифровые копии актеров: так, еще в 2015 году в фильме "Терминатор: Генезис" образ молодого Терминатора воссоздали с помощью дублера и компьютерной графики, а в 2019 году вышел фильм Энга Ли "Гемини", где Уилл Смит сражается со своим молодым клоном, полностью созданным с помощью спецэффектов. Сейчас подобные двойники способен сгенерировать искусственный интеллект — с их участием даже планируют выпустить картины на российском телевидении.

Мировая индустрия тренд признает: так, правила Американской академии кинематографических искусств уже разрешают использовать искусственный интеллект в фильмах, претендующих на премию "Оскар", — этот фактор никак не повлияет на шансы произведения получить саму награду.

Кино с вами в главной роли

Совсем скоро нейросети научатся "снимать" полноценное качественное кино, будь то короткий или полный метр, без участия человека или с минимальным его вмешательством, уверен Павел Перегудов, основатель и продюсер онлайн-конкурса по созданию оригинальных видеопроизведений с использованием нейросетей MyFilm48. ИИ-сценарист придумает сюжет, ИИ-режиссер выстроит драматургию, ИИ-оператор сгенерирует видео, а играть в кино будут цифровые копии актеров.

Уже сейчас к этому есть предпосылки: так, в короткометражном фильме God is banned режиссера Димы Терема (настоящее имя — Дмитрий Терентьев) нейросеть заменила съемочную группу. В будущем заказать кино у ИИ сможет каждый — достаточно будет озвучить промпт для нейросети, например: "Сними мелодраму в стиле "Красотки", где роль Джулии Робертс играю я". Подобная картина может не претендовать на глубину, а стать именно развлечением на вечер. "ИИ-фильмы будут напоминать мыльные оперы прошлого века, своего рода попкорн: никакой питательной ценности, но удовольствие — настоящее", — объясняет Перегудов.

Кадры фильма "God is banned" © Личный архив Дмитрия Терентьева

По мнению эксперта, вариантов применения ИИ в кинематографе будущего несколько, и классическое кинопроизводство с живыми актерами не исчезнет. Так, ИИ может взять на себя только рутинную работу: от первичной обработки сценария до черновой синхронизации звука, а каждый фильм, снятый по старинке, станет культурным событием — подобные картины будут выходить редко и стоить дороже. Другим вариантом может стать создание кино небольшой группой из трех — пяти профессионалов за несколько недель. Режиссер, монтажер — все они будут знать язык алгоритмов и с помощью нейросетей воплощать идеи, на которые у традиционного кинопроизводства ушли бы годы.

Как "генераторы мира" могут изменить кино

Пока сажать нейросеть в режиссерское кресло рано: это хороший инструмент-помощник — этакий стажер, но создавать качественные фильмы самостоятельно ему все еще не под силу. То и дело в кадре появляется шестой палец, лицо размывается, а палочка для еды протыкает человеку щеку. Раньше нейросети, создающие видео, обучали на 2D-изображениях. Они не "понимали", как ведут себя предметы, — так, стекло при падении могло превратиться в лепешку, а вата была твердой. Все изменилось в 2024 году: к моделям для генерации видео подключили LLM (large language model) — большие языковые модели, обученные на огромных массивах данных. Опираясь на их сведения, генераторы изображений работают с объектами в кадре, учитывая смысл. Теперь ИИ не просто собирает картинку из пикселей, а воссоздает процессы, как в реальности.

В чем сложность

Чтобы каждый мог по нажатию кнопки сгенерировать персонализированный фильм, нужны большие вычислительные мощности и уйма электроэнергии. Как отмечает руководитель Лаборатории искусственного интеллекта Школы управления "Сколково" Александр Диденко, с учетом большого количества ресурсов далеко не каждый захочет генерировать фильмы дома. “Искусственный интеллект может создать каких-то отдельных персонажей внутри фильма. Создать полноценный фильм он и сейчас может, но только очень короткий. На мой взгляд, это не очень осмысленная история — гораздо проще генерировать каких-то отдельных персонажей, которые будут взаимодействовать с реальными актерами, или оживлять, например, исторических личностей — вот это, по моему мнению, более разумное применение на сегодняшнем уровне. В ближайшем будущем создать полноценное кино за один промпт может быть реально, но будет ли эта возможность использована, сомнительно”, — объясняет Диденко.

© ТАСС/ создано ИИ

Проблема лежит не только в технической плоскости, но и в области этики и права. Кому будут принадлежать права на цифровые копии актеров? Стоит ли "воскрешать" уже ушедших из жизни артистов? Сколько еще новых мошеннических схем появится, если дать ИИ доступ к большому количеству личной информации? Эти и другие вопросы остаются открытыми.

Другие тренды будущего​​​

Среди трендов в сфере массовой культуры будущего можно выделить и другие направления. Как отмечает Валерия Добровольская, эксперт в области генеративного ИИ, спикер "Мастерской новых медиа" и AI Creative Meetup, — генеративные ИИ-платформы за последние два года превратились из экспериментальных инструментов в полноценную инфраструктуру творчества. Сегодня они объединяют создание изображений, видео и постобработку в едином интерфейсе, позволяя создавать сложные медиапродукты без студий и командного продакшена. По мнению Добровольской, подобные платформы перестают быть исключительно инструментами и становятся социальными пространствами. "Многие сервисы внедряют галереи, системы подписок и механики взаимодействия авторов: наблюдая за процессами других пользователей, авторы быстрее формируют собственный визуальный язык", — объясняет эксперт.

Второй важный тренд, по мнению Добровольской, связан с коллективным созданием глобальных культурных феноменов. ИИ позволяет миллионам людей участвовать в формировании единого художественного нарратива — от визуального стиля до сюжетных линий и вариативных версий контента. По словам эксперта, такие коммьюнити художников, как "Березовый промпт" (группа русскоязычных художников первого поколения, работающих с нейросетевыми изображениями, звуком, текстом и языком промпта), демонстрируют, что основой будущих культурных явлений становится не отдельный автор, а сообщество творцов. Роль художника тоже трансформируется: он уже не исполнитель, а только автор смысла.