В Волгограде ввели дополнительные меры поддержки для пострадавших из-за атак ВСУ

Депутаты наделили органы местного самоуправления полномочиями по компенсации вреда вследствие атак Вооруженных сил Украины

ВОЛГОГРАД, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты Волгоградской городской думы приняли решение о введении дополнительных мер социальной помощи жителям Волгограда в связи с падением украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается на сайте гордумы.

Таким образом, депутаты наделили органы местного самоуправления полномочиями по компенсации вреда вследствие атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Социальная помощь будет предоставляться в виде выплат в связи с полной или частичной утратой имущества первой необходимости, выплат в связи с причинением вреда здоровью, а также в случае повреждения жилого помещения и автомобиля. Гражданам, пострадавшим от атаки БПЛА и падения их обломков на территории Волгограда, социальная помощь будет предоставляться по каждому из соответствующих оснований", - говорится в сообщении.

Меры поддержки будут доступны жителям Волгограда, имуществу или здоровью которых причинен ущерб в результате произошедших атак БПЛА с начала 2025 года. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально, с учетом личных обстоятельств.

Волгоградская область регулярно оказывается под ударами беспилотников ВСУ. Сейчас в Волгограде восстанавливаются несколько поврежденных в ходе отражения украинских атак домов.