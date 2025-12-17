В РФ призвали установить единые нормы габаритов ручной клади

По словам депутатов, отсутствие единого стандарта создает условия для скрытого повышения стоимости перевозки, когда пассажир вынужден нести существенные дополнительные расходы за базовую потребность

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Анна Скрозникова, Олег Леонов и Сангаджи Тарбаев направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением установить единые требования к минимальным габаритам ручной клади. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что текущие правила не регламентируют минимальные габариты ручной клади, а только вес, из-за чего авиакомпании, пользуясь этим, устанавливают специфические требования к размерам. В результате пассажиры, рассчитывающие на бесплатный провоз ручной клади в пределах установленной нормы, вынуждены в аэропорту оплачивать провоз вещей, которые физически помещаются в салоне, но не проходят через калибратор конкретного перевозчика, сообщили парламентарии. По их словам, отсутствие единого стандарта создает условия для скрытого повышения стоимости перевозки, когда пассажир вынужден нести существенные дополнительные расходы за базовую потребность - перевозку личных вещей.

"Предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральные авиационные правила с целью установления единого минимального стандарта габаритов ручной клади для всех российских авиакомпаний. Этот стандарт должен ориентироваться на реальные размеры распространенных предметов багажа, например, стандартного городского рюкзака или портфеля, что обеспечит разумный баланс между безопасностью полетов и комфортом пассажиров, с учетом особенностей различных типов воздушных судов", - указано в тексте письма.

Авторы запроса считают, что введение такой нормы сделает условия перевозки более предсказуемыми и прозрачными, исключив ситуации, когда габариты устанавливаются искусственно заниженными, для взимания дополнительной платы.