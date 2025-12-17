В Москве и Подмосковье продлили желтый погодный уровень

Мера связана с гололедицей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Синоптики продлили на трое суток действие желтого уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за возможного образования гололедицы на дорога. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Действие желтого уровня продлено до 21:00 мск субботы, 20 декабря", - сказал собеседник агентства, напомнив, что ранее срок действия должен был закончиться предстоящим вечером. В Гидрометцентре РФ пояснили, что желтый уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.

Согласно последним данным синоптиков, предстоящей ночью на фоне облачной погоды в столичном регионе, преимущественно в Подмосковье, могут пройти небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. При этом температура воздуха составит от минус 1 до плюс 1 градуса в столице и от минус 3 до плюс 2 градусов - по области. Днем в четверг, 18 декабря, столбики термометров в Москве покажут от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов. Ветер будет дуть юго-западный и западный со скоростью 5-10 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщал ТАСС, что температура на 5-6 градусов выше нормы прогнозируется в Москве до конца этой недели.