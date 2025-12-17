Прилепин стал лауреатом премии в области экстремальной журналистики

Писатель находится в зоне проведения специальной военной операции

Захар Прилепин © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Писатель Захар Прилепин признан лауреатом премии имени Юлиана Семенова в области экстремальной и геополитической журналистики. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС руководитель Культурного фонда Юлиана Семенова и Дома-музея Юлиана Семенова, дочь писателя Ольга Семенова

"Это человек разносторонний, талантливый, великолепный писатель, публицист, журналист, великолепный телеведущий, подлинный гражданин своей страны, который не отделяет свою судьбу от судьбы Отчества. Мне думается, что его книги и репортажи уже вошли в сокровищницу русской литературы и журналистики. Это Захар Прилепин", - сказала она.

В настоящий момент писатель находится в зоне проведения специальной военной операции. Награду за него получил его сын Глеб, присутствовавший в этот день на конференции.

Премия учреждена Культурным фондом Юлиана Семенова и Союзом журналистов Москвы.