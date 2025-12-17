Переход нижегородского транспорта на безналичную оплату отложили

Перевод перенесли на 1 июля 2026 года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 декабря. /ТАСС/. Перевод общественного транспорта Нижнего Новгорода на безналичную оплату перенесли с начала 2026 года на 1 июля 2026 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт областного центра полностью переведут на безналичную оплату до конца 2025 года. "Для обеспечения плавного перехода и устранения возможных сложностей комитет [заксобрания], с учетом предложения фракции "Единая Россия" в региональном парламенте, поддержал предложенную главой региона поправку. Она предлагает перенести дату вступления закона в силу на территории Нижнего Новгорода с 1 января на 1 июля 2026 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по мнению парламентариев, это создаст необходимый переходный период, в течение которого должна быть реализована программа информирования населения, будет расширена сеть пополнения транспортных карт, в том числе через объекты розничной торговли, а также будут проработаны механизмы для исключительных случаев, когда безналичная оплата невозможна.

Также должна быть обеспечена возможность безналичной оплаты проезда при отсутствии интернет-соединения.