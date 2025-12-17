В Кузбассе откроют три новые школы в 2026 году

Также запланирован капитальный ремонт еще восьми школ

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 17 декабря. /ТАСС/. В Кемеровской области три новые школы откроют в 2026 году, также запланирован капитальный ремонт еще восьми школ. Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк в ходе прямого эфира на телеканале "Десятка".

"В этом году мы ввели в эксплуатацию несколько школ. В 2026 году открываем три школы - одну в Калтане и две в Междуреченске. Продолжаем капитальный ремонт восьми школ, в том числе в южной агломерации - в Киселевске, Междуреченске и Новокузнецке", - сказал Середюк.

Кроме этого, разрабатывается проектно-сметная документация для новой школы в городе Прокопьевске взамен закрытой. Затем документы будут направлены на включение проекта в государственную программу.